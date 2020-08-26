Похищенных пиратами российских моряков освободили в Нигерии

В Нигерии освобождены семеро российских моряков, которые более месяца назад были похищены пиратами с судна Curacao Trader.
В настоящее время россияне находятся в городе Порт-Харкорте, в региональном штабе ВМС Нигерии. Перед отправкой на родину они пройдут медицинский осмотр. Предварительно состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное,
Судно Curacao Trader подверглось нападению пиратов 17 июля. Инцидент произошёл в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина. Злоумышленники захватили в заложники 13 из 19 членов экипажа. В их числе были и семеро российских моряков. Никаких требований бандиты не выдвигали. В МИД РФ заявили, что для установления местонахождения моряков и их освобождения делается всё возможное.
Ранее NEWS.ru писал, что Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.
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