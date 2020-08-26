Похищенных пиратами российских моряков освободили в Нигерии

https://static.news.ru/photo/3dad0928-e846-11ea-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

В Нигерии освобождены семеро российских моряков, которые более месяца назад были похищены пиратами с судна Curacao Trader.

В настоящее время россияне находятся в городе Порт-Харкорте, в региональном штабе ВМС Нигерии. Перед отправкой на родину они пройдут медицинский осмотр. Предварительно состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщает Life со ссылкой на МИД РФ.

Судно Curacao Trader подверглось нападению пиратов 17 июля. Инцидент произошёл в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина. Злоумышленники захватили в заложники 13 из 19 членов экипажа. В их числе были и семеро российских моряков. Никаких требований бандиты не выдвигали. В МИД РФ заявили, что для установления местонахождения моряков и их освобождения делается всё возможное.

Ранее NEWS.ru писал, что Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.