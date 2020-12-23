Подальше от России: Киргизия дрейфует к Израилю и арабам

Новое руководство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым добивается инвестиций из Израиля и стран Персидского залива. Западная лоббистская компания Dickens & Madson Canada уведомила Министерство юстиции США о начале работы от имени канцелярии нового киргизского лидера, в том числе в американской юрисдикции, следует из изученной NEWS.ru документации. В числе задач — свести Жапарова с конгрессом, Белым домом, а также с властями Израиля и аравийских монархий. Такая активность Бишкека может стать неприятным сюрпризом для Москвы.

О том, что Dickens & Madson Canada официально приступила к работе в Вашингтоне, следует из документации Минюста США, на которую обратил внимание NEWS.ru. Лоббистская контора, которую возглавляет бывший офицер израильской военной разведки Ари Бен-Менаше, получила от Бишкека аванс в размере $1 млн. Контракт предполагает, что Dickens & Madson Canada займётся налаживанием связей нового киргизского руководства с американскими законодателями, администрацией избранного президента США, в том числе с целью получения «материальной помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и её экономическими последствиями», а также подготовкой почвы для встречи Жапарова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Договор также предусматривает взаимодействие с руководством Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии для того, чтобы добиться инвестиций в «дорожную инфраструктуру» Киргизии и «разработку шахт и нефтяных месторождений».

Садыр Жапаров president.kg

Сам Бен-Менаше заявлял ещё в ноябре, что процесс арабо-израильской нормализации, запущенный при посредничестве США, создал новую ситуацию в международных отношениях.

Очевидно, что произошло сближение, и эти ребята [из Киргизии] могут получить выгоду от ряда шагов, — сказал экс-разведчик. — Они могли бы организовать такой пакет помощи, в котором примут участие различные стороны на Ближнем Востоке. Так всем будет легче.

Насколько к такому внешнеполитическому повороту Киргизии готова Россия, которая рассматривает постсоветское пространство и, в частности, Центральную Азию как традиционную зону своего влияния, непонятно. В середине ноября во время встречи первого вице-премьера Киргизии Артёма Новикова и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака были заключены договорённости о поэтапном возобновлении финансовой поддержки республике со стороны России. Возможный процесс диверсификации каналов помощи может отправить Кремлю неприятный сигнал о недостаточности его усилий.

Не исключено, что это чувствуют и в самом Бишкеке. После первых сообщений о контактах Жапарова с Dickens & Madson Canada пресс-секретарь киргизского лидера Галина Байтерек заявила , что её шеф не имеет никакого отношения к контракту с конторой Бен-Менаше, а появление подобных данных преследует цель подорвать его репутацию.

Лица, подписавшие его, могли прикрыться именем Садыра Жапарова, — уверила Байтерек.

Комментируя западным СМИ положение Бишкека, эксперт по Центральной Азии, профессор Питтсбургского университета Дженнифер Муртазашвили пояснила, что Киргизия находится в «тяжёлом финансовом состоянии». По ее словам, правительство Жапарова испытывает колоссальное давление: ему необходимо добиться результатов при очень ограниченных ресурсах, в связи с этим вполне логично, что Бишкек ищет помощи везде, где только может её найти. По оценке Муртазашвили, в этом нет признаков геополитической перебалансировки — это просто результат применения «оппортунистического подхода». Жапаров сейчас пробует всё наугад, чтобы просто посмотреть, что из этого получится, резюмирует аналитик.