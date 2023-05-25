Почему Россия не признает Украину террористическим государством Последние заявления официального Киева звучат как слова настоящей банды

Фото: МО Украины

Известный экономист, депутат Михаил Делягин недавно рассказал, что обращался в различные инстанции с вопросом о возможности признания украинского режима террористическим. И из одного ведомства получил ответ, что, мол, как же мы в таком случае будем соблюдать договоры о территориальной целостности Украины. Видимо, действительно, несмотря на СВО, некоторые деятели у нас ментально остаются еще в девяностых.

Спецслужбы Украины перешли все моральные границы

Между тем заместитель главы ГУР Минобороны Украины генерал Скибинский без обиняков заявил, что главной целью его «конторы» является ликвидация президента России и связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Конечно, такое показное провокационное заявление отражает еще и соперничество за осуществление полного контроля над украинскими спецслужбами со стороны ЦРУ и британской Ми-6. И если американцы все еще пытаются делать видимость, что они играют роль фактора, сдерживающего агрессивную украинскую шизофрению, то британцы, противники любых перемирий и переговоров, откровенно науськивают своих «клиентов» на террористическую эскалацию. И подобные словесные эскапады — это часть такого процесса.

Действительно, о каких реальных переговорах может идти речь, если украинские «воины света» прямо угрожают руководству страны, с которой их призывают сесть за стол переговоров. Такой выпад — это еще и косвенный ответ всем тем странам, от Ватикана до Китая и Южной Африки, что заявили о своих посреднических намерениях.

Украинский терроризм вместо побед на фронтах

Вот кандидат в министры обороны Украины генерал-разведчик Буданов признался, что за убийством Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, за покушением на Захара Прилепина стоят украинские спецслужбы. Собственно, в этом не было большого секрета изначально. Террористка Вовк с погонами капитана, подложившая бомбу в автомобиль Дугиных, была сразу идентифицирована, как и агентурная цепочка, разработавшая операцию по устранению военного журналиста Фомина-Татарского.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако теперь и на той стороне перестают играть в мифических русских оппозиционных мстителей во главе с самозванцем Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Маски сняты. И, видимо, неспроста. «Контрнаступ» изначально планировался как гибридная атака, в том числе и в плане общественной психологии. А потому и последние глумливые заявления украинских шефов, полностью подконтрольных Западу спецслужб, и откровенно бандитские рейды украинских боевиков (а по сути — комплексные террористические операции) на нашу историческую территорию должны, по задумке их разработчиков, породить тот самый желанный хаос в наших тылах, вызвать нервозность населения, усилить недоверие к власти. Только они ошиблись, не на тех напали.

Украинцы копируют террористов ИГИЛ

Многие уже заметили, что в каких-то мелочах украинские вояки копируют, например, запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Международные террористы долго не признавали ликвидацию своего командира Абу Бакра аль Багдади. От его имени делались заявления, распространялись неясные снимки акций с его участием. И только потом пришлось признать, что его больше нет. Аналогичная история на наших глазах разворачивается вокруг исчезнувшего из публичного поля украинского командующего Залужного. Методы удивительным образом совпали. Это политика не ответственного государства, а именно банды, прячущей трупы под ковром.

Так что режиму Зеленского диагноз уже поставлен, приходит время делать выводы. И заявление Дмитрия Пескова о невозможности ныне каких-либо переговоров с Киевом явно отражает новую реальность.