Песков раскрыл детали переговоров Путина и Беннета

Первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета были продолжительными и конструктивными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Встреча длилась пять часов.

Песков отметил, что переговоры проходили в «атмосфере тёплых отношений». В повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.

Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Беннетом выразил надежду на преемственность в отношениях двух государств. Он подчеркнул, что с прежним правительством Израиля у РФ сложились достаточно деловые и доверительные отношения. Путин добавил, что у РФ и Израиля есть проблемные моменты, но также имеются точки соприкосновения и возможности для взаимодействия, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом.

Также российский лидер отметил, что торгово-экономические связи по объёмам пока являются скромными, но всё-таки развиваются успешно. Так, товарооборот между странами за первые семь месяцев текущего года вырос на 50%, несмотря на пандемию коронавируса.