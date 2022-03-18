Песков назвал «антироссийским безумием» запрет на вещание RT в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британского медиарегулятора Ofcom о запрете вещания RT на территории Соединённого Королевства. По словам представителя Кремля, данные действия стали подтверждением «антироссийского безумия», которое сейчас происходит в Европе и США, пишет РИА Новости.

Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это ещё один шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов, — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, данная тенденция опасна не только для россиян, но и для самих европейцев.

Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT (Russia Today) на вещание в Великобритании. Согласно его заявлению, решение вступило в силу немедленно. В RT это решение назвали политическим.

Ранее вещание телеканала Russia Today было приостановлено в Австралии и Канаде, также был заблокирован RT DE в Германии. В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются.