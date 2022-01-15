Песков: мудрость лидеров России и США позволит достичь компромисса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков надеется на то, что политическая мудрость лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе. Однако в интервью американскому телеканалу CNN он уточнил, что итоги прошедших переговоров настраивают скорее на пессимизм.

Я искренне верю, что мудрость двух политических лидеров <...> является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая, — заявил Песков.

По его словам, критическая ситуация сложилась вокруг «национальных обеспокоенностей» России. Песков отметил, что США должны применить политическую волю и тогда будет основа для продолжения диалога. В противном случае возникнут «поводы для пессимизма».

На переговорах о безопасности, прошедших на этой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене, США и их союзники по НАТО ответили отказом на требование России гарантировать нераспространение Альянса на восток.

Ранее пресс-секретарь президента России также заявил в интервью CNN, что Североатлантический альянс дал гарантии нерасширения на восток в начале 1990-х годов, однако юридически обязывающего документа тогда подписано не было. По его мнению, сегодня НАТО — это орудие конфронтации, а не стабильности. А приближение к российским границам относится к тем категориям, которые Кремль терпеть не будет.

Песков также подчеркнул, что отношения Российской Федерации с Североатлантическим альянсом «подошли к красной линии» из-за оказываемой НАТО Украине военной поддержки в последнее время.