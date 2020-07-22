Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов дал интервью NEWS.ru, в котором прокомментировал планы ФРГ инициировать «киберсанкции» ЕС в отношении России и оценил последствия возможной передислокации части американского военного контингента из Германии в Польшу. Также он рассказал о перспективах улучшения диалога с Чехией и совместных действиях Москвы и Берлина для реализации «Северного потока — 2».

Военный контингент и ядерное оружие США в Германии

— США планируют передислоцировать часть своего военного контингента из Германии в Польшу. Рассматривает ли руководство РФ такой шаг Варшавы как антироссийский с учётом положений новой стратегии национальной безопасности страны и будет ли учитывать его в военном планировании? Возможно ли усиление российской военной группировки в Калининграде?

— К сожалению, Варшава уже давно не оставляет никакого места для сомнений в том, что как прежние, так и указанные вами её новые военно-политические шаги имеют антироссийскую направленность. Недавно принятая доктрина национальной безопасности Польши лишний раз это подтвердила. Вообще создаётся впечатление, что польские правящие политические силы превратили русофобию и вечную борьбу с мнимой российской угрозой чуть ли не в главную составляющую своей международной политики.

В целом военная группировка США и НАТО в непосредственной близости от границы России неуклонно увеличивается, в том числе за счёт новой инфраструктуры и концентрации боевой техники. Что касается нашего военного планирования, думаю, все понимают — любые попытки изменить расстановку сил в данном регионе постоянно отслеживаются нами в целях адекватного и своевременного реагирования.

Владимир Титов MFA Russia/Global Look Press

— Недавно говорилось о возможности передислоцирования не только военного контингента США, но и ядерного арсенала из Германии в Польшу. В Варшаве тем не менее такие планы отвергли. Насколько реалистичным является подобный сценарий? На ваш взгляд, должен ли этот вопрос обсуждаться в ходе российско-американских консультаций по стратстабильности?

— Последовательная позиция России состоит в том, что сохранение крупного воинского контингента США в Германии после её объединения в 1990 году является пережитком эпохи холодной войны. В ещё большей мере это относится к размещённым в ФРГ американским ядерным силам. Вашингтон же не только не сокращает своё военное присутствие в Европе, но и продолжает отрабатывать практические приёмы обращения с ядерным оружием в ходе так называемых совместных ядерных миссий с участием неядерных государств НАТО, что однозначно нарушает базовые положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Что касается дискуссии о потенциальной передислокации американских ядерных сил из ФРГ в Польшу, то есть в направлении российских границ, то не хотел бы озвучивать каких-либо прогнозов.

Это предельно чувствительная проблематика и для России, и для стран НАТО, затрагивающая основы стратегической стабильности в Европе. Любые действия в этой области неизбежно будут иметь серьёзные последствия для всех сторон. Уверен, что польское руководство отдаёт себе в этом отчёт. Россия в отношениях с Североатлантическим альянсом неизменно выступает за снижение военно-политической напряжённости в Европе. Представители НАТО тоже заявляют о важности сдержанности, но для этого необходимо как минимум не разрушать существующий баланс. Появление американского ядерного оружия на польской территории напрямую нарушит Основополагающий акт Россия — НАТО, подписанный в 1997 году.

Судьба «Северного потока — 2» и «киберсанкции»

— Взаимодействует ли Россия с Германией по вопросу введения новых санкций США в отношении «Северного потока — 2»? Рассчитывают ли в Москве, что позиция правительства ФРГ по проекту строительства газопровода останется неизменной?

— Мы знаем о последовательной поддержке Германией проекта «Северный поток — 2». Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в ФРГ и другие европейские страны по кратчайшему пути. В стратегическом плане «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. Природный газ и соответствующую инфраструктуру можно использовать, например, для новых направлений в энергетике, включая водородную.

Попытки США затруднить строительство «Северного потока — 2» представляют собой смесь умышленной политизации энергетического сотрудничества и нечестной конкуренции. Фактически под лозунгом заботы об энергобезопасности Европы Вашингтон пытается диктовать европейцам, какую энергополитику они должны проводить. За этим стоит стремление выдавить с рынка ЕС российский газ и продвинуть собственные энергоносители.

В отношении неприемлемости санкций США по проекту однозначно высказались и руководство Евросоюза, и германское правительство.

nord-stream2.com

— В России заявляли о том, что Германия не предоставила данные, на которых основывались обвинения в адрес Москвы о причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Есть ли подвижки по этому вопросу?

— Никаких доказательств германская сторона до сих пор не предоставила. Cсылки в публичных заявлениях, пресс-релизах и СМИ на некие «разведданные» никакими доказательствами не являются. Столь серьёзные обвинения должны быть подтверждены убедительными и верифицируемыми материалами, основывающимися на объективных технических данных. Дальнейшее молчание Берлина лишь свидетельствует со всей очевидностью о том, что выдвинутые против России голословные обвинения изначально имели своей целью запуск очередной антироссийской кампании.

Попытки ФРГ задействовать в отношении нашей страны так называемые киберсанкции Евросоюза расцениваем как неприемлемые для российско-германских отношений и международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Примечательно, что с этой инициативой Берлин выступил до вынесения судом Германии вердикта по делу об упомянутой вами хакерской атаке — то есть судебного решения ещё нет, а виновники и наказание уже назначены. Это лишь подтверждает подозрения в сознательном конструировании властями ФРГ конфликтной ситуации.

При этом в 2014 году Берлин сам под надуманным предлогом заморозил российско-германский экспертный диалог по киберпроблематике. Призываем немецких партнёров к его восстановлению, в частности, к перезапуску положительно зарекомендовавшего себя в прошлом отдельного формата межведомственных консультаций на высоком уровне по международной информационной безопасности.

— Последует ли ответ от Москвы, если ЕС по инициативе Германии введёт «киберсанкции» в связи с хакерской атакой на бундестаг?

Дождёмся развития событий. Если «киберсанкции» ЕС станут реальностью, разумеется, не оставим этот шаг без ответа. Вместе с тем мы неоднократно заявляли, что принятие в международных отношениях разного рода запретительных мер — это тупиковый путь. Любые разногласия можно преодолеть в ходе диалога.

Не могли также не обратить внимание на элемент правового абсурда в логике наших германских коллег: в ответ на некий киберинцидент четырёхлетней давности в Берлине намерены задействовать рамочный механизм ограничительных мер ЕС, который появился только в 2019 году. Иными словами, его пытаются применить «задним числом».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Консультации с Чехией

— В Чехии заявили о том, что считают исчерпанным конфликт с Россией после взаимной высылки дипломатов. Согласны ли в Москве с подобными утверждениями?

— Объявление в июне 2020 года под совершенно надуманными предлогами сотрудников российского посольства в Праге персонами нон-грата — провокационный, недружественный шаг чешской стороны, которая по своей воле или по чьему-то наущению осознанно пошла, без каких-либо на то оснований, на резкое обострение отношений с Россией, вынудив нас осуществить «зеркальный» ответ.

Таким образом, в результате недружественных шагов чешской стороны двусторонним отношениям нанесён серьёзный ущерб, они стремительно деградировали. Рассчитываем на то, что в Праге извлекут урок. Конфликт будет исчерпан, когда чешские власти откажутся от провоцирования России по многим сюжетам.

— Кто будет представлять Россию на переговорах с Чехией по судьбе памятника маршалу Коневу? Известны ли их дата, время и формат?

В целом с обеих сторон есть понимание о необходимости проведения консультаций по проблемным вопросам двусторонних отношений на основании положений статьи 5 российско-чешского межгосударственного Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

Важным вопросом актуальной повестки дня является судьба демонтированного в апреле 2020-го в нарушение указанного документа в муниципальном районе Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Однако и помимо этого в наших отношениях накопилось немало проблем.

Мы к такому разговору призывали давно, однако складывалось устойчивое впечатление, что чешская сторона ранее всячески уходила от него.

Определённый оптимизм вызывает анонсированное на днях назначение директора международного департамента канцелярии президента Чехии Рудольфа Йиндрака чешским специальным представителем на консультациях. Со своей стороны готов выступить в качестве его визави.

Организации такой встречи в настоящее время, к сожалению, препятствуют сохраняющаяся неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация и связанные с этим ограничения по взаимным поездкам. Именно поэтому с целью придания импульса для запуска переговорного процесса соответствующими полномочиями наделён посол России в Чехии Александр Змеевский. Рассчитываем на скорейшее начало консультаций.