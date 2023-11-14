Пентагон уличили в закупках российского сырья WP: Пентагон использует российскую нефть в обход санкций

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В Министерстве обороны США используют российскую нефть, несмотря на введенные санкции, рассказали в The Washington Post. По данным издания, топливо после ребрендинга продается греческому нефтеперерабатывающему заводу, который обслуживает вооруженный Пентагон.

Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России), — сказано в статье.

Отмечается, что топливо у одной из российских нефтяных компаний приобретает фирма из Арабских Эмиратов, потом его перевозят в хранилища Турции. Затем право собственности на эту нефть несколько раз меняется, и она смешивается с другими марками. Позже топливо попадает на греческий завод Motor Oil Hellas, который поддерживает работу Вооруженных сил США.

По оценке аналитиков JPMorgan Chase, потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7, спустя почти год показал свою неэффективность, сообщало The Wall Street Journal. Экономисты обратили внимание, что доходы России от нефти и газа в октябре увеличились более чем в два раза, отметив также укрепление рубля. Собеседники WSJ констатировали, что это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда наблюдалось снижение поступлений в бюджет от продаж энергоносителей.