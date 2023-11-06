«Большая семерка» случайно помогла укрепить рубль WSJ: введенный G7 потолок на российскую нефть случайно привел к укреплению рубля

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Введенный странами «Большой семерки» потолок на российскую нефть показал свою неэффективность и привел к укреплению рубля, пишет Wall Street Journal. По словам авторов издания, после западных ограничений Россия смогла нарастить доходы от нефти с газом.

Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. <...> Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали, — сказано в статье.

Аналитики компании JPMorgan Chase заявили, что установление лимита цен на нефть не является эффективной мерой по ограничению российской экономики, поскольку Москва смогла нарастить экспорт энергоносителей и улучшить торговое положение. Благодаря этому в последние недели наблюдается стабилизация курса рубля по отношению к доллару.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что западные страны не намерены отказываться от потолка цен на экспортируемую Россией нефть на мировом рынке. По его словам, они продолжат вести политику ограничений вопреки безуспешным попыткам.