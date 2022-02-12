Пентагон: США не будут отправлять своих солдат на Украину воевать

Американские солдаты не будут принимать участие в военном конфликте на Украине в случае вторжения России в эту страну, заявил в эфире телеканала MSNBC пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, это делается для того, чтобы исключить риск столкновения российских и американских вооруженных сил.

Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине, — подчеркнул он.

Кирби отметил, что применение войск США даже для эвакуации из страны американских граждан повышает риск просчёта и увеличивает вероятность столкновения российских и американских военных. Это обстоятельство, по мнению пресс-секретаря Пентагона, вывело бы ситуацию «на новый уровень».

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин отдал приказ начать эвакуацию американских военных инструкторов с территории Украины. На данный момент их число составляет около 150 человек. Приказ Остина был отдан сразу после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу и на фоне массового отъезда работников консульств из Киева, в том числе и американских.

При этом, стало известно об отправке Пентагоном в Польшу дополнительных трёх тысяч военных на следующей неделе. Это будет сделано, чтобы помочь успокоить союзников по НАТО после учений России в Белоруссии и на Чёрном море.