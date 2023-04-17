Пентагон предрек конец поддержки Украины Замглавы Пентагона Каль: ресурсы США для поддержки Украины экстраординарны, но не безграничны

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что выделяемые для поддержки Украины объемы финансирования экстраординарны, но не безграничны. Заявление замглавы Пентагона, прозвучавшее во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, привело РИА Новости.

Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным, — заявил Каль.

По его словам, Вашингтон мог бы потратить все деньги на поставку Киеву истребителей F-16, но для этого понадобилось бы полтора года. Такое решение не помогло бы ВСУ в весенних и летних наступательных операциях, заявил замминистра обороны США.

Американский сенатор-демократ Марк Келли 16 апреля в эфире телеканала CBS News заявил, что на обучение 12 украинских летчиков пилотированию F-16 ушло бы около года. При этом парламентарий заявил, что пока не ясно, как украинцы хотят использовать эти самолеты.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона сообщил, что США и их союзники по НАТО готовят Украину к началу контрнаступления 30 апреля. По данным издания, Соединенные Штаты направляют Киеву поддержку в преддверии операции.