Пелоси назвала гибель афроамериканца при задержании убийством

https://static.news.ru/photo/7c3a7432-a11a-11ea-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими была убийством.

Отмечается, что поводом для высказывания стало видео, где полицейский навалился коленом на шею уже задержанного афроамериканца, ранее оказавшего сопротивление. Тот сначала несколько раз повторил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Мужчина скончался в реанимации.

Это очень, очень печально, потому что американский народ видел эту экзекуцию, убийство собственными глазами, — цитирует Пелоси «Газета.ру».

Публикация видеозаписи вызвало в Миннеаполисе и других городах США массовые беспорядки, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами.

Как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратил внимание на публикацию о том, что в случае, если коронавирусом заразится он или вице-президент Майкл Пенс, исполняющим обязанности главы государства может стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Трамп добавил, что назначение «сумасшедшей» Пелоси на руководящую должность обернётся полной катастрофой.