Пекин обвинил США в усилении напряжённости в Южно-Китайском море

https://static.news.ru/photo/db512088-f2af-11ea-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mc3 Jason Tarleton/U.S. Navy/Global Look press

США умышленно обостряют обстановку в Южно-Китайское море и мешают региональным странам в урегулировании имеющихся споров. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

По его словам, США наращивают военное присутствие, напрямую вмешиваются в территориальные и морские споры, преследуя собственные политические цели, и провоцируют конфронтацию в регионе.

Ван И подчеркнул, что мир и стабильность в Южно-Китайском море являются стратегическим стремлением не только КНР, но и всех стран АСЕАН. Он призвал мир уважать это желание и не создавать напряжённость ради личной выгоды.

Южно-Китайское море — это не геополитическая арена, и тем более не боксёрский ринг для крупных держав, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь обвинил американских политиков в провоцировании столкновения американской и китайской армий. Он объяснил их действия близостью президентских выборов в США.