Пашинян забыл отчество президента Казахстана

https://static.news.ru/photo/a0ab0ff4-ba35-11eb-ac81-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян ошибся в отчестве президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это произошло на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает «Инфо 24».

Курьёзная ситуация случилась, когда казахстанский лидер передал ему слово, но Пашинян забыл отчество Токаева.

Спасибо, Касым-Жомарт Токаевич, — заявил политик.

Президент Казахстана никак не изменился в лице, но по движению его глаз стало понятно, что он был озадачен обращением и. о. армянского премьера. Настоящее отчество казахстанского лидера Кемелевич.

Ранее американский президент Джо Байден оговорился в ходе речи о коронавирусе. Он перепутал схожие по написанию, но разные по значению слова «салон» (salon) и «салун» (saloon). Это была не первая оговорка главы Белого дома. До этого он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, а также сообщал, что в США от коронавируса умерли не 200 тысяч человек, а 200 млн.