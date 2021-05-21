Пашинян забыл отчество президента Казахстана

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян ошибся в отчестве президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это произошло на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает «Инфо 24».
Курьёзная ситуация случилась, когда казахстанский лидер передал ему слово, но Пашинян забыл отчество Токаева.
Президент Казахстана никак не изменился в лице, но по движению его глаз стало понятно, что он был озадачен обращением и. о. армянского премьера. Настоящее отчество казахстанского лидера Кемелевич.
Ранее американский президент Джо Байден оговорился в ходе речи о коронавирусе. Он перепутал схожие по написанию, но разные по значению слова «салон» (salon) и «салун» (saloon). Это была не первая оговорка главы Белого дома. До этого он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, а также сообщал, что в США от коронавируса умерли не 200 тысяч человек, а 200 млн.