Пашинян привлёк правых Германии к конфликту в Карабахе

Правительство Армении во главе с Николом Пашиняном не оставляет попыток интернационализировать конфликт в Карабахе. 18 октября самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) посетили немецкие депутаты, что было преподнесено армянскими СМИ как дипломатическая победа. Однако на поверку она оказалась пирровой, а приезд парламентариев из ФРГ — правых радикалов — лишь подчеркнул опасную тенденцию заигрывания Еревана с националистическими настроениями.

В ходе визита депутаты громко заявили о поддержке НКР и даже пообещали отрадную для Еревана вещь — ввести санкции против Турции, участие которой в конфликте, правда, так никто и не доказал. Армянские СМИ поспешили ретранслировать это как признание Берлином позиции Еревана, однако подобные действия — очевидная подтасовка фактов. В первую очередь показателен состав немецкой делегации — все депутаты входят в партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), пребывающей на родине в парламентской оппозиции и не имеющей право говорить от имени Берлина. Некоторые СМИ пытаются представить её как правоцентристскую за счёт антииммигрантской риторики, однако после участия в беспорядках в Хемнице за региональными отделениями АдГ была установлена слежка спецслужб, а представители правящей коалиции прямо заявили : «политики партии всё чаще ставят под сомнение правоту закона».

Симптоматично, что члены АдГ в НКР приезжают не впервые: в июне 2019-го делегация выражала поддержку Еревану, а в её составе также был Штефан Койтер, который прославился рассылкой нацистских материалов и попыткой замять дело после судебного иска за оскорбления на почве ксенофобии. Показательно и то, что один из лидеров АдГ Александер Гауланд в своё время активно выступал против установления по всей Германии 8 мая праздничным Днём освобождения, называя дату «противоречивой».

Очевидно, такая «международная поддержка» работает против Армении, однако Ереван не спешит вносить разъяснения. Причина — активное подогревание кабинетом Пашиняна националистических настроений в республике. Достаточно вспомнить скандал вокруг памятника Гарегину Нжде: в Армении его считают одним из основателей современной государственности, при том что его сотрудничество с Третьим рейхом — доказанный факт , а Никол Пашинян открыто идёт на обострение, ставя Нжде в один ряд с министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.

Памятник Гарегину Нжде 23artashes/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

У премьера Армении хватает и собственных «скелетов в шкафу», связанных не только с его отношениями с Фондом Сорос, но и с проблемой нацизма. Весной 2019-го в республике разразился скандал из-за его поста о своём дедушке, опубликованного накануне годовщины Победы. Пашинян написал, что его предок Николай (они полные тёзки) погиб как боец Красной армии в сражениях с нацистами, но журналисты легко узнали, что эта информация едва ли соответствует действительности. Ответ они нашли в обобщённом банке данных Минобороны РФ «Мемориал», в котором аккумулируется информация об участниках Великой Отечественной войны, скончавшихся от ран в лазаретах, пропавших без вести или в плену. И, согласно «Мемориалу», некий Николай Пашинян в войне участвовал, но не на советской стороне, а «сотрудничал с врагом». Армянский премьер, несмотря на общественный интерес, так и не удостоил публику внятным комментарием по этому поводу, что лишь подхлестнуло его критиков, считающих политика вполне лояльным к неонацистским настроениям.

Эта проблема привносит в отношения Еревана и Москвы и другие сложности. Не секрет, что Кремль в последние годы крайне ревностно относится к теме Второй мировой войны, а президент Владимир Путин даже написал масштабную статью о невозможности пересмотра её хода и итогов и постоянно поднимает эту тему в публичных выступлениях. В этих условиях заигрывания Армении с откровенно неонацистскими силами становятся для армянских властей усугубляющим кризис фактором и добавляют очков Баку, на стороне которого и так выступает международное сообщество в вопросе признания оккупации Ереваном земель Карабаха.