Пашинян привлёк правых Германии к конфликту в Карабахе

Правительство Армении во главе с Николом Пашиняном не оставляет попыток интернационализировать конфликт в Карабахе. 18 октября самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую Республику (НКР)
В ходе визита депутаты громко заявили о поддержке НКР и даже пообещали отрадную для Еревана вещь — ввести санкции против Турции, участие которой в конфликте, правда, так никто и не доказал. Армянские СМИ поспешили ретранслировать это как признание Берлином позиции Еревана, однако подобные действия — очевидная подтасовка фактов. В первую очередь показателен состав немецкой делегации — все депутаты входят в партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), пребывающей на родине в парламентской оппозиции и не имеющей право говорить от имени Берлина. Некоторые СМИ пытаются представить её как правоцентристскую за счёт антииммигрантской риторики, однако после участия в
Симптоматично, что члены АдГ в НКР приезжают не впервые: в июне 2019-го делегация выражала поддержку Еревану, а в её составе также
Очевидно, такая «международная поддержка» работает против Армении, однако Ереван не спешит вносить разъяснения. Причина — активное подогревание кабинетом Пашиняна националистических настроений в республике. Достаточно вспомнить скандал вокруг памятника Гарегину Нжде: в Армении его считают одним из основателей современной государственности, при том что его сотрудничество с Третьим рейхом —
У премьера Армении хватает и собственных «скелетов в шкафу», связанных не только с его отношениями с Фондом Сорос, но и с проблемой нацизма. Весной 2019-го в республике разразился скандал из-за его поста о своём дедушке, опубликованного накануне годовщины Победы. Пашинян написал, что его предок Николай (они полные тёзки) погиб как боец Красной армии в сражениях с нацистами, но журналисты легко узнали, что эта информация едва ли соответствует действительности. Ответ они нашли в обобщённом банке данных Минобороны РФ «Мемориал», в котором аккумулируется информация об участниках Великой Отечественной войны, скончавшихся от ран в лазаретах, пропавших без вести или в плену. И, согласно «Мемориалу», некий Николай Пашинян в войне участвовал, но не на советской стороне, а «сотрудничал с врагом». Армянский премьер, несмотря на общественный интерес, так и не удостоил публику внятным комментарием по этому поводу, что лишь подхлестнуло его критиков, считающих политика вполне лояльным к неонацистским настроениям.
Эта проблема привносит в отношения Еревана и Москвы и другие сложности. Не секрет, что Кремль в последние годы крайне ревностно относится к теме Второй мировой войны, а президент Владимир Путин даже написал масштабную статью о невозможности пересмотра её хода и итогов и постоянно поднимает эту тему в публичных выступлениях. В этих условиях заигрывания Армении с откровенно неонацистскими силами становятся для армянских властей усугубляющим кризис фактором и добавляют очков Баку, на стороне которого и так выступает международное сообщество в вопросе признания оккупации Ереваном земель Карабаха.