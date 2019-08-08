Парламент Киргизии отказался от предложения по введению в стране чрезвычайного положения из-за обострения ситуации, связаной с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева. По словам спикеров, это прерогатива президента.
Заседание парламента завершилось. Депутаты потребовали у правительства страны предоставления полной информации о ситуации в селе Кой-Таш.
На заседании предложили создать комиссию, которая будет разбираться в конфликте и следить за работой госоорганов, — информируют киргизский СМИ.
По предварительным данным, в рабочую группу войдут общественные и политические деятели, депутаты и сотрудники госорганов. Кроме того, депутаты хотят оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего офицера. Генеральную прокуратуру просят провести проверку ситуации в Кой-Таше и дать оценку действиям Атамбаева и его сторонников.
Тем временем, в селе Кой-Таш продолжаются столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и силовиками. По данным киргизских СМИ, стычка между блокировавшими дорогу силовиками и сторонниками Атамбаева началась в 15:00 мск. Местные жители закидывали правоохранителей камнями, после чего милиция отступила и дала митингующим проехать в сторону резиденции экс-президента, писал News.ru.