https://static.news.ru/photo/9bfb8260-b9e0-11e9-be81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жогорку Кенеш Кыргызской Республики/kenesh.kg

Парламент Киргизии отказался от предложения по введению в стране чрезвычайного положения из-за обострения ситуации, связаной с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева. По словам спикеров, это прерогатива президента.

Заседание парламента завершилось. Депутаты потребовали у правительства страны предоставления полной информации о ситуации в селе Кой-Таш.

На заседании предложили создать комиссию, которая будет разбираться в конфликте и следить за работой госоорганов, — информируют киргизский СМИ.

По предварительным данным, в рабочую группу войдут общественные и политические деятели, депутаты и сотрудники госорганов. Кроме того, депутаты хотят оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего офицера. Генеральную прокуратуру просят провести проверку ситуации в Кой-Таше и дать оценку действиям Атамбаева и его сторонников.

Тем временем, в селе Кой-Таш продолжаются столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и силовиками. По данным киргизских СМИ, стычка между блокировавшими дорогу силовиками и сторонниками Атамбаева началась в 15:00 мск. Местные жители закидывали правоохранителей камнями, после чего милиция отступила и дала митингующим проехать в сторону резиденции экс-президента, писал News.ru.