Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении парламента. Отмечается, что помимо двух правительственных фракций АНП и «Зелёные», в поддержку высказались также СДПА и NEOS.

Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today. Это сделано для того, чтобы остановить распространение фейковых новостей об агрессивной войне России на Украине, — говорится в заявлении.

Ранее вещание телеканала Russia Today было приостановлено в Австралии и Канаде, также был заблокирован RT DE в Германии. В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются.

11 марта представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.