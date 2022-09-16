Папу римского обвинили в цинизме и лицемерии «Царьград»: слова понтифика о поставках западного вооружения Киеву являются верхом цинизма

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Заявления папы римского Франциска, оправдывавшего поставки западного вооружения Украине, являются верхом леволиберального цинизма и лицемерия, заявил руководитель идеологического отдела «Царьграда» Михаил Тюренков. По его словам, подобные слова понтифика обретают понятную цель — продвинуть повестку глобалистов.

Прекрасно понимая, что находится на исторической земле Российской империи, на канонической территории Русской православной церкви, он фактически оправдывает агрессию Запада против православных христиан на Украине. И в то же время высказывается в интересах нелегальных мигрантов. То есть утверждает идеологию, которая уже практически уничтожила традиционную христианскую Европу, превратив её в плацдарм для парадов извращенцев, — подчеркнул эксперт.

По мнению Тюренкова, папа Франциск только формально остается главой католической церкви, на самом деле представляет либерально-глобалистские политические элиты. Обозреватель также обвинил понтифика в том, что он занимается продвижением западной повестки под прикрытием религиозной риторики.

Папа римский Франциск ранее заявил, что поставки западного вооружения Украине не противоречат моральным принципам. Свою позицию он объяснил тем, что такое решение Запада не несет намерения спровоцировать еще большую войну. Понтифик также предложил решить проблему с демографией за счёт мигрантов.