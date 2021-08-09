16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Папе римскому отправили конверт с тремя пулями

16:25, 09 августа 2021
Папе римскому отправили конверт с тремя пулями Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Милане сотрудники почты обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный папе римскому Франциску. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Конверт был перехвачен в сортировочном центре отделения Пескьера-Борромео. Как сообщается, внутри находились три патрона типа Флобера калибром девять миллиметров. Также, помимо пуль, в конверте находилось послание с угрозами, касающимися финансовых операций в Ватикане. На нём слабо просматривался написанный от руки адрес назначения.

Конверт был изъят сотрудниками правоохранительных органов. По данному инциденту возбуждено расследование, которое возглавит прокурор Милана.

Ранее сообщалось, что приближённый папы римского украл почти $500 млн. Отмечается, что 73-летний священнослужитель ранее являлся приближенным папы римского, однако понтифик уволил его после сведений о причастности к финансовым махинациям. По данным следователей, кардинал переправлял украденные деньги на предприятия своих братьев на Сардинии.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео