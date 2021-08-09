Папе римскому отправили конверт с тремя пулями

В Милане сотрудники почты обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный папе римскому Франциску. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Конверт
Конверт был изъят сотрудниками правоохранительных органов. По данному инциденту возбуждено расследование, которое возглавит прокурор Милана.
Ранее сообщалось, что приближённый папы римского украл почти $500 млн. Отмечается, что 73-летний священнослужитель ранее являлся приближенным папы римского, однако понтифик уволил его после сведений о причастности к финансовым махинациям. По данным следователей, кардинал переправлял украденные деньги на предприятия своих братьев на Сардинии.