Власти Канады для преодоления негативных экономических последствий пандемии рассматривают возможность введения дополнительного налога на имущество для богатых — в зависимости от величины их движимых и недвижимых активов. По оценкам специалистов, такая мера способна принести в бюджет не менее $4 млрд — и это только в ближайший год. Пока планы руководства страны существуют на уровне предложения от профильного парламентского офиса, однако, вероятно, оно будет принято. Дополнительный налог на имущество уже частично существует и в Канаде, и в ряде других зарубежных стран. NEWS.ru разбирался, как это работает, и как ещё предлагается пополнить канадскую казну.

Парламентский офис по бюджету Канады, в задачи которого входит независимый анализ экономической ситуации в стране, опубликовал 9 июля отчёт с оценкой возможности введения нового налога на имущество. Специалисты предлагают определить дополнительную ставку в 1% для тех, чьи движимые активы (банковские счета, облигации и т.д.) и недвижимость по своей суммарной стоимости превышают 20 млн канадских долларов (порядка 1 млрд рублей). Согласно оценке авторов доклада, в стране в настоящий момент находится 13 800 семей, попадающих в данную категорию. Если новая мера будет введена в ближайшее время, то за отчётный период в 2020-2021 годах государственный бюджет должен получить дополнительно 5,6 млн канадских долларов, заключают специалисты.

Подобный налог на роскошь уже существует в Канаде, но не по всей стране, а пока только в провинции Британская Колумбия. Но и там он распространяется лишь на недвижимость, оцениваемую дороже чем в 3 млн канадских долларов. Со стоимости таких объектов их владельцы обязаны отчислять в провинциальный бюджет от 0,5% до 1%.

В некоторых других государствах такая мера также давно практикуется наряду с прогрессивной шкалой подоходного налога. В Аргентине, например, годовая ставка на активы свыше 800 000 песо (курс аналогичен рублю) сейчас составляет 0,75%.

В Испании счета и имущество общей стоимостью более 700 000 евро облагаются налогом в размере от 0,3% до 3,7% в зависимости от региона.

От региона проживания зависит ставка «для богатых» и в Швейцарии. При активах свыше 100 000 швейцарских франков (7,5 млн рублей) необходимо выплачивать государству от 0,13% до 0,94% дополнительного налога.

Creative Touch Imaging Ltd/Global Look Press

В Норвегии за движимую и недвижимую собственность, стоимость которой более 1,5 млн крон (11 млн рублей), придётся заплатить 0,85% от неё.

Среди американских политиков достаточно часто звучит идея о введении налога на имущество для богатых. Однако пока она не приживается. Помимо доли с дохода, в США платят налог на недвижимость. Он обычно составляет порядка 1% (ставки незначительно отличаются от штата к штату) от стоимости находящихся в собственности объектов.