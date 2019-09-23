https://static.news.ru/photo/9a587f56-ddf5-11e9-aca1-fa163e074e61_660.jpg Памела Андерсон Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Актриса и модель Памела Андерсон заявила, что её «хороший друг», основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам в британской тюрьме.

Он должен быть освобождён. Он австралиец в Великобритании и ожидает экстрадиции в США. Он был прав, ища убежища, потому что всё, что он предрекал, случилось, — сказала Андерсон в эфире программы Good Morning Britain.

He needs to be set free.’ @pamfoundation talks about Julian Assange, who was due to be released from HMP Belmarsh yesterday. pic.twitter.com/VIps8zMxgN — Good Morning Britain (@GMB) September 23, 2019

Актриса рассказала о своём визите к Ассанжу. По её мнению, основателя WikiLeaks пытают психологически. Тюрьма — не то место, где хотелось бы оставить друга, пояснила Памела.

Великобритания подвластна Соединённым Штатам, что очень разочаровывает, как и Австралия. Я думаю, что он должен приехать в Канаду, — отметила она.

22 сентября Ассанж должен был выйти на свободу, так как уже отбыл наказание за нарушение условий залога, однако окружной судья Ванесса Барайцер запретила отпускать его, опасаясь, что мужчина может скрыться. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что такое решение демонстрирует предвзятое отношение к основателю сайта. Он рассказал, что в тюрьме к журналисту относятся хуже, чем к осуждённым террористам. Ассанж находится в полной изоляции, ему запретили вступать в переписку, а принимать посетителей он может только два раза в месяц, писал News.ru.