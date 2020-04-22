Палестина обвинила США во лжи о гранте на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1d3eb34-f2ee-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Палестинский посол во Франции Салман Харфи заявил, что Соединённые Штаты соврали о предоставлении Палестине гранта в $5 млн на борьбу с коронавирусом.

При этом дипломат признал, что сотрудничающие с Вашингтоном палестинские организации получили около $3,5 млрд, но неизвестно, куда пойдут эти деньги.

Мы не знаем, на что они собираются потратить деньги, но точно не на палестинское здравоохранение и госпитали. <...> Соединённые Штаты ничего не дали палестинскому народу, — заявил Харфи в комментарии РИА Новости.

В издании отметили, что Палестина отказалась от официальных контактов с США после обнародования «сделки века» — представленного Дональдом Трампом плана урегулирования палестино-израильского конфликта, по которому палестинцы оказались бы в полной зависимости от Израиля, но получили бы многомиллиардные инвестиции из Америки.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Палестина обратилась за помощью мирового сообщества, столкнувшись с дефицитом медикаментов и материалов для тестирования на коронавирус.