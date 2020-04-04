У Палестины заканчиваются материалы для тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/b6cc9d74-7699-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Палестины обратились к мировому сообществу за помощью. В секторе Газа скоро закончатся материалы для тестов на коронавирусную инфекцию.

Без международной помощи мы скоро не сможем проводить тесты на коронавирус, — заявил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Всего в секторе Газа было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых составляет 216 человек.

NEWS.ru писал, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар предупредил власти Израиля о мести за приостановку медицинской помощи. По его словам, если пострадавшие от коронавируса в секторе Газа не смогут дышать, то ХАМАС «прервёт дыхание шести миллионов сионистов».

Ранее власти Палестины и Израиля заявили, что будут вместе бороться с распространением коронавируса.