У Палестины заканчиваются материалы для тестов на коронавирус

Власти Палестины обратились к мировому сообществу за помощью. В секторе Газа скоро закончатся материалы для тестов на коронавирусную инфекцию.
Без международной помощи мы скоро не сможем проводить тесты на коронавирус, — заявил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.
Всего в секторе Газа было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых составляет 216 человек.
NEWS.ru писал, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар предупредил власти Израиля о мести за приостановку медицинской помощи. По его словам, если пострадавшие от коронавируса в секторе Газа не смогут дышать, то ХАМАС «прервёт дыхание шести миллионов сионистов».
Ранее власти Палестины и Израиля заявили, что будут вместе бороться с распространением коронавируса.
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