Pais: Европа допускает, что число беженцев с Украины достигнет 10 миллионов

Власти Европы допускают, что число беженцев с Украины в ближайшие месяцы может приблизиться к десяти миллионам. Об этом пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на данные ООН. По информации издания, главы МВД на встрече в Брюсселе обсудили создание специального индекса возможности государств по приёму беженцев.

В Евросоюзе опасаются, что ситуация на Украине может затянуться на месяцы или годы, из-за этого произойдет масштабный гуманитарный кризис, — говорится в статье.

Также решено создать единую платформу ЕС для регистрации прибывающих в ту или иную европейскую страну. По мнению собравшихся, это исключит ошибки в подсчётах. Кроме того страны договорились составить план по борьбе с торговлей людьми.

Сообщается, что Германия и Польша уже направили совместное обращение властям Европы, где призвали создать финансовый план, связанный с приемом граждан Украины.

Ранее в Молдавии рассказали о потоке украинских беженцев. По мнению главы МВД страны Анны Ревенко он оказался неожиданным. Ведомства не были к этому готовы к такому потоку, и пришлось учиться в процессе работы. Происходящее она назвала беспрецедентным.