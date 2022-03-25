18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«Беспрецедентная ситуация»: в Молдавии рассказали о потоке беженцев

Министр внутренних дел Молдавии Ревенко: страна не была готова к потоку беженцев с Украины
16:09, 25 марта 2022
«Беспрецедентная ситуация»: в Молдавии рассказали о потоке беженцев Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Поток беженцев с Украины оказался неожиданным для Молдавии, сообщила глава МВД страны Анна Ревенко, передаёт EADaily. Ведомства не были к этому готовы, и пришлось учиться в процессе работы. Происходящее она назвала беспрецедентным.

Кризис беженцев застал врасплох всех нас. И граждан, и органы государственной власти, и Министерство внутренних дел. Система МВД была создана и налажена для работы в мирных условиях. Но с 24 февраля мы столкнулись с совершенно новой ситуацией. Это беспрецедентная, драматическая ситуация. Мы вынуждены были на ходу учиться, совершенствоваться, набираться опыта и исправлять ошибки. Мы учимся солидарности, учимся безопасности, реагируем на вызовы, — сказала Ревенко.

Она добавила, что за две недели в Молдавии вырос целый город беженцев. Власти справляются с этим, но будут последствия, поэтому стране нужна помощь партнёров по развитию.

Министр финансов Молдавии Дмитрий Будянский отметил, что власти потратили на содержание украинских беженцев с Украины $11 госбюджета и $2 млн пожертвований.

По данным ООН, к 11 марта число беженцев с Украины превысило 2,5 млн. В организации сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. Также прогнозировалось, что сбежавших от военных действий станет около 4 млн.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео