У мормонов нет воды: на Земле скоро станет одним великим озером меньше? Знаменитое Большое Соленое озеро в США доживает последние годы. Джо Байден взялся его спасти, но нужно ли это?

Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/Global Look Press

Большое Солёное озеро

На Земле в ближайшие пять лет исчезнет одна из ее природных достопримечательностей — Большое Соленое озеро (Great Salt Lake). Именно оно дало название знаменитому городу Солт-Лейк-Сити, основанному на его берегах мормонами в середине XIX века. Как сообщает The Guardian со ссылкой на доклад американских ученых, озеро уменьшается с катастрофической скоростью. По их оценкам, «Мертвое море Северной Америки» полностью исчезнет с карты уже через пять лет. Большое Соленое озеро тем самым рискует разделить судьбу Аральского моря и других умирающих водоемов. Спасением уникального объекта уже озаботился президент США Джо Байден. Но сработает ли его план?

Птичек жалко

Американские экологи и гидрографы в своем докладе отмечают: если немедленно, прямо сегодня, не начать принимать меры по восстановлению Большого Соленого озера (БСО), на его месте не позднее 2028 года возникнет огромный солончак, насыщенный соединениями тяжелых металлов и отходами химических удобрений.

Меру по спасению ученые предполагают только одну — и самую очевидную: в разы увеличить приток в озеро воды. Однако ответ на вопрос, откуда взять такое количество воды, куда менее очевиден.

На протяжении тысячелетий (или, во всяком случае, столетий с момента открытия этого озера европейцами) водоем оставался неизменным — его водный баланс пополнялся за счет осадков. Но в последние десятилетия он оказался нарушен сразу двумя факторами, причем оба из них — антропогенные. Первый — масштабная мелиорация сельскохозяйственных земель в пустынном штате Юта. Второй — климатические изменения, которые приводят к регулярным засухам.

Обмеление озера может ударить по местной фауне. Как известно, оно служит промежуточным «аэродромом» для миллионов перелетных птиц, дважды в год мигрирующих между Канадой и Мексикой. Исчезновение этого оазиса лишит пернатых «базы отдыха» посреди их тысячемильного маршрута и приведет к гибели целых видов в экосистеме Западного полушария.

Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press Масштабы обмеления Большого Соленого озера наглядно показывает наложение двух снимков со спутника Landsat — в 1985 и 2022 годах

Ученые пугают, что токсичный осадок со дна озера с примесью мышьяка опасен и для местных жителей — он может вызывать у них респираторные заболевания, болезни сердца и легких, а также увеличить риск развития рака.

Наконец, если озеро исчезнет, это подорвет сельское хозяйство засушливого штата. Ущерб фермерам может составить $2,5 млрд, а еще местная экономика лишится девяти тысяч рабочих мест. Еще $1,8 млрд убытков понесет туристическая отрасль Юты, которая строится на зимних видах спорта (вспомним знаменитую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити 2002 года). Дело в том, что исчезновение озера приведет к исчезновению снежного покрова в окружающих его горах.

Получается замкнутый круг, выход из которого найти не так-то просто. К тому же из-за активного испарения соленость оставшейся воды в БСО ежегодно возрастает. Веками она составляла 10–15%, а теперь выросла до 19%. То есть американское озеро в пять с половиной раз соленее вод Мирового океана. Ученые пишут, что в таком «рассоле» не выживают креветки и веками обитавшие тут мухи.

Не все потеряно?

Хотя умирание БСО очевидно (оно уже потеряло 73% водного резервуара и 60% площади поверхности, которая сократилась до минимального за всю историю размера — 2440 кв. км), далеко не все гидрографы говорят о катастрофе. Часть ученого сообщества напоминает, что еще при жизни нынешнего поколения, в конце 1980-х годов, площадь озера достигала 6216 кв. км, и это были самые полноводные годы БСО за всю историю США.

Эти же ученые отмечают, что самый низкий уровень воды в озере, не считая 2022 года, был отмечен в 1850 году. А ведь тогда в Юте не велось никакой масштабной сельскохозяйственной деятельности, да и глобального потепления не наблюдалось.

В целом ученое сообщество четко разделилось на тех, кто винит в исчезновении озер человека, и тех, кто считает это естественным природным явлением. Последние доказывают, что замкнутые водоемы могут переживать «взлеты и падения» с многовековой амплитудой, а потому вмешательство человека — даже с целью помочь — обречено на провал.

Сторонники невмешательства в жизненный цикл озер любят приводить в пример Каспийское море. Еще в 1990-х годах большинство экологов считали причиной обмеления Каспия строительство каскада ГЭС на Волге и восстановление пролива с лагуной Кара-Богаз-Гол, который стал оказывать морю-озеру медвежью услугу естественного испарителя.

Фото: Shutterstock Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём

Но тогда же гидрографы-«диссиденты» обратили внимание на средневековые карты, на которых море (тогда оно называлось Хазарским) занимает менее половины его современной площади. Эти ученые еще тогда смоделировали циклы, по которым Каспий «дышит» с интервалом в несколько десятилетий, и наблюдаемое сегодня его обмеление — всего лишь «выдох», за которым неизбежно последует очередной «вдох». Сегодня эта бунтарская точка зрения на причины колебаний уровня Каспийского моря стала преобладающей.

Такой точки зрения придерживается, в частности, доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александр Хаустов.

Доклады, призывающие «срочно спасать» Большое Соленое озеро и другие похожие водоемы, — это стремление некоторых коллег засветиться в научном сообществе самым легким способом. Все серьезные ученые уже долгое время придерживаются консенсуса, что озера, как и любые живые организмы, имеют свой жизненный цикл, они рождаются и умирают. Человек своей деятельностью может ускорить эти процессы, может их замедлить, но он не может обратить их вспять, — рассказал Александр Хаустов NEWS.ru.

По мнению ученого, «попытки продлить агонию умирающих водоемов в итоге принесут людям больше вреда, чем пользы, потому что ресурсы, израсходованные на эти благие цели, окажутся потраченными впустую».

Как бы то ни было, власти США все еще надеются повернуть процессы вспять. В прошлом году Законодательное собрание Юты выделило $40 млн на восстановление озера. А законодатели на федеральном уровне обязались предотвратить риски для здоровья населения, связанные с уменьшением озера. Наконец, президент США Джо Байден недавно подписал поправки, предложенные сенатором-республиканцем от штата Юта Миттом Ромни (кстати, действующим епископом мормонской церкви). Они предписывают «мониторинг и урегулирование кризиса Большого Соленого озера», отмечает The Guardian.

Чтобы предотвратить катастрофический сценарий для БСО, необходимо уже в 2023 году увеличить приток воды в него как минимум на 50%. Причем, предупреждают гидрографы, первое время это никак не отразится на увеличении поверхности БСО, потому что на заполнение его подземных резервуаров уйдет несколько лет.

Фото: Shutterstock Большое Соленое озеро в штате Юта обживалось с середины XIX века, когда здесь появились первые поселения мормонов

Подождать у моря погоды

Другим знаменитым примером жизненных циклов замкнутых водоемов является Аральское море. Оно при жизни одного поколения (в 1989 году) распалось на несколько изолированных мелких водоемов. В 2014 году от моря остался единственный сегмент в виде длинного и узкого «ерика».

Долгое время в катастрофе винили советское хлопководческое хозяйство — оно десятилетиями забирало из Арала такое количество воды, что её расход не мог скомпенсировать сток сразу двух крупнейших рек Центральной Азии — Амударьи и Сырдарьи. Именно такая судьба может постигнуть и озеро в Юте, которое уже в этом году рискует превратиться в несколько отдельных мелких водоемов, если не принять срочных мер.

Но многие считают, что сравнивать БСО с Аральским морем все же неправильно. Часть гидрографов убеждена, что Арал настигли те же процессы, что и Каспий, — его теперешнее обмеление естественным порядком должно смениться столь же естественным приливом. И людям надо просто проявить терпение и в буквальном смысле слова ждать у моря погоды.

По расчетам, падение уровня Арала происходит на 77% за счёт естественных причин и только на 23% — за счет антропогенных факторов. Ведь когда море отступило, на отмелях были найдены развалины поселений XI–XIV веков. То есть тысячу лет назад море тоже находилось на минимальной отметке, а затем вплоть до 1960-х годов только наводнялось.

Фото: Shutterstock Так выглядит сейчас высохшее Аральское море

Современные технологии в принципе позволяют восстановить пересохшие моря и озера. Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки, рассуждает гидролог из Института водных проблем РАН Михаил Болгов.