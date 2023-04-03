«Отразим их наступление»: Соболев об угрозе Зеленского уничтожить русских Депутат Госдумы Соболев: войска России отразят любое наступление

Фото: МО РФ

Российская армия готова отражать любое наступление ВСУ благодаря модернизации после начала военной операции на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. Кроме этого, он подчеркнул, что с каждым днем в зону СВО прибывает все больше и больше военнослужащих ВС РФ. Таким образом депутат отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что если российские военные не уйдут с новых территорий, их придется уничтожить.

Сейчас наша армия продолжает кратно увеличиваться. Для этого предпринимается все необходимое и в сфере производств новых вооружений, и в сфере производства техники. Потому что сейчас стало совершенно ясно, что теми силами, которыми мы начали проведение СВО, никакие задачи выполнены быть не могли. Но, хоть процесс усиления армии еще не завершен, те силы и средства, которые сейчас находятся на Украине, по моей информации, способны отразить любое наступление украинских ВСУ, — заявил Соболев.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил план «деоккупации» Крыма, включающий в себя разрушение моста через Керченский пролив, а также переименование населенных пунктов. Опубликованный в соцсетях Данилова план состоит из 12 пунктов и, по его словам, пока является примерным.

Секретарь СНБО пояснил, что Крымский мост необходимо разрушить для обеспечения «в рамках программы возмещения убытков». Он также подчеркнул, что Киев намерен полностью разорвать инфраструктурные связи Крыма с Россией и после этого начать принудительную идеологическую обработку населения полуострова.