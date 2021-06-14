Осуждённый в РФ американец Уилан попросил Байдена вернуть его домой

Американец Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудиозапись, поступившую в агентство от семьи Уилана.
Брат осуждённого Дэвид
Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства — а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981 годах — NEWS.ru) — я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников, — отметил американец.
Он снова заявил о своей невиновности.
Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт, — подчеркнул Уилан.
Он считает свой арест «похищением американского туриста» и уверяет, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы.
Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там моё место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой, — цитирует агентство запись.
Бывший американский морпех Уилан приговорён в июне 2020 года Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть вопрос об обмене заключёнными между РФ и США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC. Речь идёт в том числе о Треворе Риде, который в 2019 году был осуждён на девять лет за нападение на российского полицейского, и Поле Уилане.