Оскорбление украинского летчика «убило» поставку австралийских истребителей AFR: ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 «летающим хламом» и не взяли их

Фото: MCSN Thomas Steiner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокопоставленный офицер украинских ВВС в ходе переговоров между Украиной и Австралией по поставкам списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам», передает газета Australian Financial Review со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, встреча состоялась в 2023 году, произошедшее в ходе переговоров «фактически убило» сделку о передаче истребителей.

Мы не хотим ваш летающий хлам, — приводит газета слова офицера.

При этом австралийский подрядчик в интервью изданию заявил, что если бы украинский представитель не сказал подобного, «истребители сейчас летали бы над Украиной». Он также отметил, что в настоящее время отношения между Киевом и Канберрой напряжены. В частности, сорвался запрос по передаче ВСУ вертолетов Taipan — из-за того, что украинская сторона «не умеет работать с документами».

Тем не менее, в публикации упоминаются переговоры между двумя странами о передаче Киеву танков M1 Abrams или разведывательных вертолетов Eurocopter Tiger.

Ранее издание Military Watch заявило, что США не передают свои штурмовики A-10 Thunderbolt II украинской армии, опасаясь уничтожения этих самолетов российскими войсками. Как подчеркнули в издании, такой сценарий непременно обернется для Вашингтона репутационными потерями. По словам автора, по этой же причине американцы воздерживаются от поставок Киеву истребителей F-16.