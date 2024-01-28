Названа причина нежелания США поставлять ВСУ штурмовики А-10 MW: США не поставляют ВСУ штурмовики А-10 из страха за репутацию

Фото: U.S.Air Force/Josey Blades

США не передают свои штурмовики A-10 Thunderbolt II украинской армии, опасаясь уничтожения этих самолетов российскими войсками, говорится в статье Military Watch. Как подчеркнули в издании, такой сценарий непременно обернется для Вашингтона репутационными потерями. По словам автора, по этой же причине американцы воздерживаются от поставок на Украину истребителей F-16.

В публикации отмечается, что США уже имели опыт неудачного применения A-10 в Ираке. Штурмовики неоднократно сбивались «далеко не выдающимися» иракскими средствами ПВО. В общей сложности было повреждено или уничтожено 20 таких самолетов, и теперь США не хотят повторного ущерба для репутации своего оружия в ходе украинского конфликта.

Автор статьи подчеркнул, что именно опасения по поводу потери репутации заставляют США тщательно контролировать развертывание своих вооружений. Он указал, что тяжелые потери немецких танков Leopard 2 и британских Challenger 2 на Украине вызвали задержку поставок ВСУ американских Abrams, а также удерживание их на значительном расстоянии от линии фронта.

Идея поставки ВСУ американских штурмовиков А-10 ранее была высказана в британских СМИ. Журналисты отмечали, что это хоть и не новая, но хорошо зарекомендовавшая себя боевая машина. В то же время они выражали сомнения в эффективности штурмовиков против российской бронетехники.