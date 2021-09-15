Организатор терактов во Франции рассказал о своих мотивах

Салах Абдеслам, один из главарей террористической ячейки ИГ (запрещена в России), которая организовала теракты во Франции в 2015 году, рассказал в суде, что им двигало желание убивать французов. По словам боевика, такой была реакция на политику Парижа, направленную против террористов. Об этом сообщает BFMTV.

Абдеслам сказал, что считает виновником произошедшей трагедии экс-президента Франции Франсуа Олланда, который знал, на что идёт и как рискует спокойствием граждан, объявляя войну ИГ. Французские судьи пришли в изумление от заявлений боевика.

Когда Франсуа Олланд решил атаковать ИГИЛ, он знал, что его решение сопряжено с риском. Он знал, что французы встретят смерть, — сообщил террорист.

В результате терактов, совершённых в Париже и его пригородах в 2015 году, погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

В 2018 году начались первые судебные заседания по делу о терактах в Париже. Обвиняемый Абдеслам отказывался отвечать по существу на вопросы коллегии судей. Он лишь критиковал правовую систему Бельгии за предвзятость к мусульманам. На момент задержания в Брюсселе в 2016 году Абдеслам был единственным выжившим боевиком ИГ, напрямую причастным к террористическим атакам в столице Франции.