Определена эффективность нового препарата против COVID

Новый препарат AstraZeneca на основе антител человека при проведении третьей фазы клинических испытаний показал эффективность в 77% в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что препарат AZD7442 представляет собой сочетание из двух типов моноклональных антител длительного действия. В компании подчеркнули, что лекарство может обеспечивать защиту от коронавируса на протяжении года.

Согласно результатам третьей фазы испытаний, из 5197 участников исследования симптомы заболевания развились у 25 человек. Сейчас AstraZeneca готовится подать результаты испытаний для условного разрешения на продажу препарата.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что вакцины от гриппа могут быть менее эффективными из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что медицинские лаборатории за время пандемии занимались разработками препаратов от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. Из-за этого прививки стали слабее защищать людей от вирусов гриппа.