https://static.news.ru/photo/5ce9a318-3573-11ea-bc44-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания (в центре) Фото: Стрингер/РИА Новости

Глава оппозиции Абхазии Аслан Бжания поблагодарил заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента России Владислава Суркова за помощь в разрешении кризисной ситуации.

Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. Нургалиев и Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса, — цитирует его слова ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, участники протестов захватили здание администрации президента, все чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл». После этого президент Абхазии Рауль Хаджимба и Бжания провели переговоры. Они уже завершились.