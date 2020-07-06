Украина в очередной раз заявила о подготовке к полномасштабному военному конфликту с Россией. На сей раз такие предположения озвучил главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа. По его мнению, российские войска могут попытаться вторгнуться в Херсонскую область — чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым. NEWS.ru разобрался, насколько оправданы такие прогнозы.

Северо-Крымский канал, пролегающий в Херсонской области, уже давно является предметом активного обсуждения как в России, так и на Украине. Пролегающий между Крымом и материком, он считается важной водной артерией для снабжения полуострова. Однако, несмотря на события 2014 года, контроль над каналом по-прежнему сохраняет украинская сторона, выстроившая там дамбу, из-за которой крымчане не могут пользоваться водой.

При этом в Киеве нет однозначного мнения на этот счёт. Так, например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничивать поступление пресной воды в Крым нельзя, поскольку украинские власти считают полуостров собственной территорией. Многие другие политики напротив считают, что водная блокада для крымчан — это логичный шаг.

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В этих условиях украинские военные регулярно пытаются представить Северо-Крымский канал как объект для возможного боестолкновения с российскими силами. Теперь об этом заявил и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения, — сказал он, отвечая на вопрос газеты «Думская» о возможной попытке РФ прорваться из Крыма на юг Херсонской области.

Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко, заявление украинского контр-адмирала носит, скорее, политический характер, а в реальности озвученный им сценарий практически невозможен. Если предположить, что вторжение российских сил с целью взятия канала под контроль и случилось бы, то ВМС Украины в любом случае не в состоянии как-то ему воспрепятствовать, отметил наш собеседник.

Подобная операция, теоретически, осуществлялась бы наземными силами со стороны Крыма. Другой вопрос — целесообразность такого вторжения. Киев его «ожидает» с 2014 года, украинские власти как мантру повторяют «Завтра нападут, завтра нападут!» Очевидно, это им необходимо с точки зрения внутренней политики для поддержания «милитаристского угара». С точки зрения, скажем так, хозяйственной, для России абсолютно бессмысленно открывать доступ к этому каналу. Он перекрыт дамбой, которая была построена украинцами очень быстро. Если предположить, что российские силы решат добраться до неё и открыть, ничто не мешает украинской стороне сделать новую, скажем, в ста километрах выше по течению и так далее. Сергей Ищенко капитан 1-го ранга запаса капитан 1-го ранга запаса

У России хватает различных средств для водоснабжения полуострова, считает эксперт. При этом правительству Крыма, конечно, стоит беспокоиться по данному поводу, поскольку оно мало что сделало в этом плане: предыдущие годы были благоприятные, снега и дождей хватало. То, что сейчас делают крымские власти, перебрасывая воду с одного конца полуострова на другой, это лишь полумера. Проблему решили бы опреснительные заводы, как в Израиле — где географические и климатические условия гораздо хуже, чем в Крыму, — а не захват какой-то дамбы, отмечает Ищенко.

Заявления о том, что Россия якобы будет пробивать сухопутный коридор, не меняются с 2014 года. Когда ещё не было Крымского моста, в Киеве говорили о том, что Москва будет делать подобный коридор через всё побережье Азовского моря, — напоминает эксперт.

Все подобные заявления украинской стороны связаны не с реальной опасностью боестолкновения, а с желанием «выбить» что-то у Запада — перед лицом «российской угрозы», — и мобилизовать население и т.д., считает Ищенко. И потому тема Северо-Крымского канала будет всплывать в заявлениях из Киева ещё не раз.