«Опасный тип»: раскрыто отношение украинцев к министру обороны РФ Белоусову Житель Киева: украинцы считают главу МО РФ Белоусова «опасным типом»

Фото: council.gov.ru

Андрей Белоусов

Население Украины считает опасным для себя назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ, рассказал NEWS.ru доктор наук и преподаватель одного из вузов Киева на условиях анонимности. По его словам, украинцы наслышаны о способностях нового главы МО.

Говорят, что Белоусов — рукастый, мозговитый, деловитый человек, что он может навести порядок в армейских финансах, прижать коррупцию, перенаправить денежные потоки — не на генеральские дворцы и любовниц, а на совершенствование военной машины. В общем, опасный для нас тип, — пояснил собеседник.

Он добавил, что жители не верят словам лидеров стран НАТО о возможной отправке войск на Украину для помощи ВСУ.

Надеяться на войска НАТО из Польши и Прибалтики, что они придут на помощь? Это смешно по одной простой причине — их мало, они необстрелянные, для боев такого уровня непригодны. Такие заявления — это больше ультимативные страшилки, — иронизирует киевлянин.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин предположил, что для нового главы Минобороны России Андрея Белоусова развитие производства и применения БПЛА — одна из важнейших тем. По словам эксперта, российские беспилотники действуют успешно, а их недостатки исправляют.