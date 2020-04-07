ООН ответила Трампу на критику ВОЗ

https://static.news.ru/photo/44524018-7901-11ea-83d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/995645-995645

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об излишней сосредоточенности Всемирной организации здравоохранения на Китае. По его словам, ВОЗ делает огромную работу для борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что организация доставляет миллионы единиц медицинского оборудования государствам, обучает специалистов и руководит действиями властей, передаёт РИА Новости.

Для генерального секретаря абсолютно ясно, что ВОЗ под руководством доктора Тедроса Аданома Гебрейесуса проделала огромную работу в связи с борьбой с COVID-19, — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов. Специалисты попросту «профукали ситуацию», заявил американский лидер.