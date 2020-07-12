Онищенко назвал Китай самой безопасной для путешествий страной

https://static.news.ru/photo/e9381b28-c3db-11ea-a5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martina Katz/imageBROKER.com

Самая безопасная в текущей эпидемиологической ситуации страна, куда можно оправиться в отпуск — Китай, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Свою точку зрения он обосновал низкой заболеваемостью коронавирусом в стране.

Самая безопасная страна — Китай. В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения, — заявил Онищенко.

Также он отметил, что в Индии тоже мало заражённых, но он не советовал бы лететь туда отдыхать из-за более низкого, по сравнению с КНР, уровня здравоохранения. В целом, полагает депутат, уже можно снова отправиться в европейские страны, но надо учитывать статистику заболеваемости. Например, предпочесть Испании следует Италию, так как в первой заболеваемость сейчас выше, а во второй — ниже, чем в России. Франция становится всё более безопасной для туризма. Онищенко подчеркнул, что держать границы закрытыми в данный момент бессмысленно, а возобновление перелётов поможет развитию экономики, передаёт URA.ru.

По состоянию на 11 июля 2020 года в мире зарегистрировано 12 322 395 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 556 335 человек. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третье — Индия, а на четвёртом расположилась Россия.

Как писал NEWS.ru ранее, московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово готовы к восстановлению международных перелётов начиная с 15 июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службах трёх аэропортов. В Домодедово при этом уточнили, что аэропорт направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.