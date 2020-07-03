Около трёх тысяч человек изолировали в Австралии из-за вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2411514-bdd4-11ea-9914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Примерно три тысячи жильцов девяти многоквартирных домов в пригородах австралийского Мельбурна изолированы из-за вспышки коронавируса. Им запрещено выходить на улицы в течение ближайших пяти дней, пока они не будут протестированы на предмет заражения.

С этой минуты эти жилищные комплексы, которые включают девять объектов, будут закрыты и изолированы. Жители должны оставаться в своих домах... единственные, кому можно будет входить и выходить, будут те, кто оказывает основные услуги, — написал в Twitter Дэн Эндрюс, возглавляющий правительство штата Виктория, в котором находится Мельбурн.

Он также отметил, что в штате резко возросло число случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 108 заболевших, что является рекордным показателем за три месяца.

Сегодняшние цифры — второй по величине прирост подтверждённых случаев с того момента, как всё началось, и самый большой скачок с 28 марта. Эти цифры показывают, что мы все ещё на краю пропасти, — добавил Эндрюс.

Statement from the Premier on further local restrictions. pic.twitter.com/ZT9roaMwlP — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 4, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в штате Виктория ограничили продажу туалетной бумаги в связи с ростом спроса на фоне вспышки коронавируса. Кроме того, магазины ввели лимиты на реализацию антисептиков, а также сахара, муки, куриных яиц и некоторых других продуктов.

Коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн. За время пандемии умерли более 525 тысяч человек, выздоровели свыше 5,8 млн.

Первое место по уровню заболеваемости занимают США (более 2,7 млн заболевших), второе — Бразилия (около 1,5 млн). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Россия находится на третьем месте. В нашей стране, согласно последним данным, зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.