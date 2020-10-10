Около 170 населённых пунктов изолируют в Ливане из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/96043c00-0bdb-11eb-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khalid/Global Look Press

Власти Ливана решили изолировать169 населённых пунктов из-за большого количества заразившихся коронавирусом. Соответствующий указ подписан главой МВД страны Мухаммедом Фахми.

Документ вступит в силу с 12 октября, сообщает Национальное информагентство. На какой срок вводится изоляция, оно не уточняет.

По данным Минздрава Ливана, в стране с начала пандемии коронавирусом заразились более 53 тысяч человек. В парламенте Ливана заявили, что в последнее время масштабы распространения инфекции стали угрожающими, больницы с трудом справляются с наплывом пациентов.

В начале месяца власти уже закрывали 11 населённых пунктов, а также несколько районов столицы страны — Бейрута. Тогда изоляция длилась неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за роста числа случаев заражения коронавирусом власти Чехии планируют ввести новый режим изоляции. С 12 октября в стране запрещается проведение спортивных мероприятий, временно прекращают работать учреждения культуры и вузы. Кроме того, на домашнее обучение переводятся старшеклассники.