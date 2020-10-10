В Чехии могут ввести новый режим изоляции из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/70bb4590-0aed-11eb-81ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Власти Чехии могут ввести новый режим изоляции из-за существенного роста заболеваемости COVID-19.

Согласно данным агентства Associated Press, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 8618 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее было выявлено 5394 заболевших.

В настоящее время в Чехии проживает 10,7 млн человек — с начала пандемии в стране выявлено более 109,3 тысячи случаев заражения, от заболевания скончались 905 человек.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в стране наблюдается серьёзная ситуация с COVID-19. Он также призвал население соблюдать меры безопасности.

12 октября в Чехии закрываются учреждения культуры, университеты и старшая школа переходят на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.

10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь, сообщал NEWS.ru.