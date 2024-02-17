Оглашены подробности соглашения Франции и Украины Елисейский дворец: Париж не отправит военных на помощь Киеву

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Двусторонний договор между Францией и Украиной, подписанный президентами двух стран, не подразумевает отправку на территорию республики французских военных, сказано в документе, который распространил Елисейский дворец. Однако Киев обязался помочь Парижу в случае угрозы в его сторону, говорится в соглашении.

Стороны будут стремиться к тому, чтобы военный потенциал Украины находился на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Франции Украина могла оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться сторонами соглашения, — уточняется в опубликованном документе.

В тексте соглашения упоминается подготовка сил, способных защитить Украину сейчас и в будущем. В том числе, за счет поставок современных средств ПВО, артиллерии, бронированных машин, дальнобойного вооружения и других «ключевых возможностей».

Будущие силы обороны Киева будут иметь совместимость с силами НАТО, страны уделят «глубокое внимание» углублению сотрудничества в области разведки, информирует Елисейский дворец.

В соглашении оговариваются три направления развития сотрудничества. Это — помощь Украине для восстановления ее «территориальной целостности», сдерживание России, поддержка интеграции Киева в ЕС и оперативной совместимости с НАТО. Париж также обязался обучать гражданских специалистов поддержанию безопасности инфраструктурных объектов и готовить военных инструкторов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после заключения аналогичного соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее подчеркнул, что Германия не будет стороной конфликта с Россией и не отправит на помощь Киеву своих солдат.