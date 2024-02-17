Шольц раскрыл подробности соглашения о сотрудничестве с Украиной Шольц: соглашение с Украиной не сделает ФРГ стороной конфликта

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Соглашение об обязательствах в области безопасности с Украиной не означает, что Германия станет стороной конфликта, там не будет немецких солдат, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, помощь Берлина ограничится поставками оружия и обучением украинских солдат.

Мы [в рамках соглашения] оказываем поддержку в военном плане, например, поставляя оружие и обучая украинских солдат, а также помогая украинской оборонной промышленности осуществить модернизацию таким образом, чтобы она могла еще лучше защищать свою страну. Одновременно совершенно ясно, что в этой войне на Украине не будет немецких солдат. Это соглашение не означает, что Германия станет воюющей стороной, — сказал канцлер.

Шольц добавил, что соглашение может быть продолжено и после возможного завершения конфликта. Гражданская поддержка будет выражаться в восстановлении энергетической структуры Украины и способствовании построению «сильных демократических институтов и борьбе с коррупцией». По мнению канцлера, помощь Киеву оказывать важно и необходимо, несмотря на то, что Германия ощущает «финансовые последствия». Шольц пояснил, что в случае, если верх в противостоянии одержит Россия, последствия для немцев «будут гораздо дороже».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля проинформировал, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке. По его утверждению, документ беспрецедентный, поскольку он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год. Действие соглашения рассчитано на 10 лет с возможностью продления. Договор «затрагивает усилия Украины» на пути к вступлению в НАТО.