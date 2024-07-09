Южнокорейская певица Хена согласилась выйти замуж за скандального музыканта AT AREA: южнокорейская певица Хена выходит замуж за Ен Чжун Хена

Фото: Udn Data/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Хена

Популярная в Южной Корее певица Хена согласилась выйти замуж за музыканта Ен Чжун Хена, сообщает портал The Girl со ссылкой на агентство AT AREA, которое официально подтвердило скорую свадьбу. Слухи о скорой помолвке k-pop-идолов ранее распространили различные информационные агентства.

Представители AT AREA попросили фанатов поддержать исполнительницу в этом непростом шаге. Данное событие, по их словам, стало «действительно большим» для певицы и она, вероятно, полностью к нему готова.

Хена пообещала выйти замуж за Ен Чжун Хена, ведь эти двое были поддержкой друг для друга в трудные минуты жизни. В октябре они сыграют свадьбу в кругу близких и друзей, — сказано в сообщении агентства.

Эта новость стала шокирующей для многих фанатов k-pop, так как об отношениях Хены с Ен Чжун Хеном стало известно лишь в начале текущего года. Артисты выложили в соцсети совместный снимок с пляжа, где они гуляют под руку.

В Северной Корее тем временем недавно казнили 22-летнего молодого человека за прослушивание k-pop. Суровое наказание было вынесено за прослушивание 70 южнокорейских песен, просмотр трех фильмов и их распространение.