Молодой человек послушал неправильную музыку и умер В КНДР казнили 22-летнего парня за прослушивание k-pop

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Северокорейский суд вынес смертный приговор 22-летнему молодому человеку за прослушивание k-pop, говорится в отчете о правах человека в КНДР за 2024 год, который опубликовало Министерство объединения Южной Кореи. Согласно показаниям неназванного перебежчика, молодой человек из провинции Южный Хванхэ был публично казнен за прослушивание 70 южнокорейских песен, просмотр трех фильмов и их распространение.

В документе уточняется, что действия казненного противоречат принятому в 2020 году северокорейскому закону, запрещающему «реакционную идеологию и культуру».

По данным южнокорейских аналитиков, жители КНДР также часто сталкиваются с проверками мобильных телефонов на предмет написания имени контактного лица и сленговых выражений, которые имеют южнокорейское происхождение.

Ранее сообщалось, что тренды YouTube возглавила южнокорейская группа (G)I-DLE, выпустившая клип Super Lady. Лидером, исполнительным продюсером и главным рэпером группы является Соен. Она написала большинство треков для (G)I-DLE. Главная вокалистка Минни и ведущая вокалистка и танцор Юйци аналогично были соавторами и продюсерами многочисленных треков для альбомов. В группе также состоят певица Миен, которая считается лицом коллектива, и вокалистка Шу Хуа, она же самый младший участник.