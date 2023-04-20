ОДКБ не получал подтверждений от Еревана на размещение миссии в Армении

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Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ничего не известно о готовности Армении разместить на своей территории миссию организации, сообщил NEWS.ru источник в секретариате ОДКБ. По его словам, все подобные сообщения в организации слышат только из информационных агентств, а не от официальных властей в Ереване.

Мы не располагаем официальными документами на этот счет. Когда ситуация прояснится, будем готовы ее прокомментировать, — заявил источник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении готовы встретить и разместить на территории страны миссию ОДКБ. Он подчеркнул, что деятельность миссии «должна быть эффективной». По его мнению, это важно как для Армении, так и для самой организации. Армянский премьер также отметил, что Ереван ожидает от миссии ОДКБ более осязаемую помощь, нежели от миссии Евросоюза.

До этого Ереван отказался принимать учения ОДКБ. Армянское Минобороны сообщило о нецелесообразности проведения маневров на территории республики. В сентябре 2022 года Пашинян заявил, что Армения намерена в скором времени начать выход из Организации, однако позже он назвал неуместным вопрос о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, формулировать проблему необходимо с точки зрения «выхода ОДКБ из Армении».