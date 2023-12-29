Объявлено имя нового министра обороны Китая Xinhua: Дун Цзюнь стал новым министром обороны КНР

Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Новым министром обороны Китая стал Дун Цзюнь. За его кандидатуру 29 декабря проголосовал постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, передает агентство Xinhua.

После голосования собрание приняло решение <...> назначить Дун Цзюня министром обороны, — говорится в сообщении.

В октябре стало известно об увольнении министра обороны КНР Ли Шанфу, который пробыл на своей должности всего полгода. Его отставка была одобрена Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Министр не появлялся на публике с августа 2023 года.

Financial Times писал, что Ли Шанфу может быть под следствием за коррупционные преступления. Его обвиняют в участии в присвоении денежных средств в то время, когда он возглавлял отдел закупок оборонного ведомства — с 2017 года по март 2023-го.

В свою очередь китаист Розалия Варфаловская предположила, что Ли Шанфу мог быть снят с должности из-за разногласий с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу развития обороноспособности страны. По ее словам, решение об увольнении военного министра мог принять только глава республики, который является одновременно и главой Центрального военного совета.