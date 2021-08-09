Стало известно о новых связях миллиардера-педофила с Биллом Гейтсом

В газете The Times появились новые подробности сотрудничества Билла Гейтса и Джеффри Эпштейна. Видный деятель фонда Гейтса Мелани С. Уокер оказалась протеже магната.

Джеффри Эпштейн сотрудничал с молодым микробиологом Мелани С. Уокер и впоследствии она стала одним из известнейших работников благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. СМИ рассказали о простом происхождение микробиолога, но благодаря активному сотрудничеству с финансистом в 1990-е у молодого учёного нужные контакты появились. После того как Уокер вышла замуж за одного из старших сотрудников Microsoft в 2000 году, она и познакомилась с основателем корпорации, что и положило начало её карьере в фонде Гейтса. Издание также отмечает, что меценат неоднократно посещал особняк печально известного миллиардера и несколько раз летал на его личном самолёте.

Билл Гейтс ранее рассказал о своём сожалении от факта сотрудничества с Эпштейном. Благотворитель надеялся найти финансирование для своего фонда благодаря связям Эпштейна. По словам основателя корпорации Microsoft, общение с печально известным финансистом закончилось после того, как надежды на эффективность сотрудничества были потеряны.

В мае 2021 года стало известно о разводе Билла и Мелинды Гейтс после 27 лет совместной жизни. Их процесс развода войдёт как один из самых дорогих в истории США. Как заявил сам Гейтс, совместное руководство благотворительном фондом имени уже бывших супругов продолжится. Причина развода не уточняется.