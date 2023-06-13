ОАЭ рассчитывают до конца года договориться о свободной торговле с ЕАЭС

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После Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация из Абу-Даби планирует остаться в России, чтобы провести новый раунд переговоров по вопросу соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Об этом NEWS.ru рассказал посол Объединенных Арабских Эмиратов в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

ОАЭ заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, что будет способствовать развитию торгового обмена между двумя странами и открытию рынков между ними и другими странами. ОАЭ стремятся к тому, чтобы соглашение о свободной торговле с ЕАЭС включало двусторонние соглашения со странами — участниками Союза в отношении торговли услугами и инвестиций, — отметил дипломат.

По словам доктора аль-Джабера, второй раунд переговоров пройдет в Москве, и арабская сторона рассчитывает, что проект соглашения может быть подписан уже в конце нынешнего года. Он отметил, что ОАЭ продолжают заключать комплексные соглашения об экономическом партнерстве со стратегическими партнерами в рамках долгосрочной стратегии диверсификации экономики и развития прочных международных партнерских отношений через призму торговли, промышленности и инвестиций.

Эти соглашения — один из способов ускорить и улучшить торговлю стран и облегчить ведение бизнеса в регионе и на других рынках, таких как Европа, Азия, Африка и Латинская Америка, — подчеркнул посол.

Делегацию ОАЭ на ПМЭФ возглавляет госминистр по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Ответсек оргкомитета форума Антон Кобяков заявил, что возможности площадки ПМЭФ позволят в полной мере раскрыть потенциал не только ОАЭ как важного стратегического хаба, но и дадут дополнительный импульс для развития двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, глава государства готовится к выступлению перед бизнесменами, которое должно стать важным ориентиром для мира экономики, политики и торгово-экономических отношений.