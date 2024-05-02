ОАЭ оказались под давлением США из-за торговли с Россией Reuters: ОАЭ испытывают давление со стороны США и ЕС из-за торговли с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) попали под давление со стороны США, Великобритании и Евросоюза по причине сохранения торговых отношений с Россией, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По сведениям журналистов, представители Запада посетили государство на Аравийском полуострове, чтобы не допустить в РФ поставки санкционных товаров.

Чиновники призвали ОАЭ предоставить информацию об экспорте и реэкспорте продукции двойного назначения, якобы предназначенных для передаче на российскую территорию, говорится в статье. В то же время представители Объединенных Арабских Эмиратов не прокомментировали факт переговоров, однако запреты на некоторые товары на самом деле были введены, констатировали в СМИ.

Издание The Economist ранее писало, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. В материале отмечалось, что санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено».

До этого сообщалось, что среди главных торговых партнеров России больше не осталось западных государств, Германия лишилась своего места в первой пятерке таких государств. Согласно информации ФТС, общий товарооборот РФ в 2023 году составил $710,1 млрд, из которых 51% пришелся на Азию.