NYT: при попытке контрнаступления ВСУ обречены на поражение

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска собираются провести контрнаступление, чтобы отбить освобожденные Россией города, пишет издание The New York Times. Газета опубликовала заявление представителей Украины, в котором говорится, что ВСУ в последние дни усиленно пытаются уничтожить российские объекты. Но шансов на то, что потенциальная атака даст Киеву преимущество, практически нет, отмечают аналитики.

Иностранные журналисты подчеркнули, что о каком-то возможном превосходстве Украины в военном плане пока говорить нет смысла. Они считают, что поражение ВСУ при попытке контрнаступления практически неминуемо. Эксперты отметили, что потери украинских войск в таком случае будут просто огромными, а само наступление ВСУ - просто безрезультатным. Даже несмотря на то, что ВС РФ противостоит армия, которую вооружают США и Европа.

Ранее глава британской внешней разведки МI-6 Ричард Мур предположил, что через несколько недель украинские войска могут получить возможность для контрнаступления. Это позволит Украине одержать победу, считает он.